Легендарний Варді забив 200 м'ячів у складі Лестера

Джеймі Варді відзначився забитим голом у ворота Іпсвіча в матчі 37 туру чемпіонату Англії, який став для нього ювілейним.

На рахунку 38-річного форварда 200 забитих м'ячів у 500 матчах за "лисиць". З цим результатом Джеймі є найкращим бомбардиром в історії Лестера.

Зазначимо, що це останній матч Варді на "Кінг Пауер Стедіум", оскільки сторони вирішили не продовжувати співпрацю по завершенню сезону.

💙🦊 Jamie Vardy scores his 200th Leicester goal on his 500th game for the club… the last one. Legend. ✨ pic.twitter.com/XG0O3XlqJq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 18, 2025

Футболіст приєднався до Лестера у 2012 році й з того часу вигравав у складі команди чемпіонство Англії, Кубок, Суперкубок країни та двічі ставав переможцем Чемпіоншипу.

Раніше Варді розповів, чи планує завершувати кар'єру за підсумками сезону.