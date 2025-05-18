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Легендарний Варді забив 200 м'ячів у складі Лестера

Володимир Максименко — 18 травня 2025, 18:37
Легендарний Варді забив 200 м'ячів у складі Лестера
Джеймі Варді
Getty Images

Джеймі Варді відзначився забитим голом у ворота Іпсвіча в матчі 37 туру чемпіонату Англії, який став для нього ювілейним.

На рахунку 38-річного форварда 200 забитих м'ячів у 500 матчах за "лисиць". З цим результатом Джеймі є найкращим бомбардиром в історії Лестера.

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Зазначимо, що це останній матч Варді на "Кінг Пауер Стедіум", оскільки сторони вирішили не продовжувати співпрацю по завершенню сезону.

Футболіст приєднався до Лестера у 2012 році й з того часу вигравав у складі команди чемпіонство Англії, Кубок, Суперкубок країни та двічі ставав переможцем Чемпіоншипу.

Раніше Варді розповів, чи планує завершувати кар'єру за підсумками сезону.

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