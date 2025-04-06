Саутгемптон встановив новий "рекорд" АПЛ в результаті вильоту в Чемпіоншип
Саутгемптон став рекордсменом, оформивши найбільш ранній виліт в Чемпіоншип за всю історію АПЛ.
Про це повідомляє Squawka.
У матчі 31 туру чемпіонату Англії "святі" зазнали виїзної поразки від Тоттенгема з рахунком 1:3. Цей результат гри позбавив команду Івана Юрича останніх шансів уникнути вильоту до другого за силою дивізіону.
Саутгемптон став першою командою в історії АПЛ, яка достроково вилетіда в Чемпіоншип за 7 турів до кінця сезону. Раніше жодна з команд не втрачала своє місце в АПЛ настільки рано.
За 31 тур Англійської Прем'єр-ліги Саутгмептон заробив усього десять очок. Найгірший результат за всю історію АПЛ належить Дербі Каунті, який завершив сезон-2007/08 з 11 балами.
Раніше стало відомо, що Кевін Де Брейне отримав пропозицію про продовження кар'єри від одного з європейських топових клубів.