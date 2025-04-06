Саутгемптон встановив новий "рекорд" АПЛ в результаті вильоту в Чемпіоншип

Саутгемптон став рекордсменом, оформивши найбільш ранній виліт в Чемпіоншип за всю історію АПЛ.

Про це повідомляє Squawka.

У матчі 31 туру чемпіонату Англії "святі" зазнали виїзної поразки від Тоттенгема з рахунком 1:3. Цей результат гри позбавив команду Івана Юрича останніх шансів уникнути вильоту до другого за силою дивізіону.

Саутгемптон став першою командою в історії АПЛ, яка достроково вилетіда в Чемпіоншип за 7 турів до кінця сезону. Раніше жодна з команд не втрачала своє місце в АПЛ настільки рано.

Southampton are the first side in Premier League history to be relegated with seven games of the season left to play. 😬 pic.twitter.com/CutNAAXBhY — Squawka (@Squawka) April 6, 2025

За 31 тур Англійської Прем'єр-ліги Саутгмептон заробив усього десять очок. Найгірший результат за всю історію АПЛ належить Дербі Каунті, який завершив сезон-2007/08 з 11 балами.

Раніше стало відомо, що Кевін Де Брейне отримав пропозицію про продовження кар'єри від одного з європейських топових клубів.