Саутгемптон оголосив про призначення нового головного тренера
Вілл Стілл
ФК Саутгемптон
Новим головним тренером Саутгемптона призначено Вілла Стілла.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Стілл приступить до роботи влітку поточного року. Його контракт розрахований на три роки – до літа 2028 року.
Минулого тижня стало відомо про те, що Стілл наприкінці поточного сезону покине Ланс, який він очолював з літа минулого року. Також у своїй тренерській кар’єрі 32-річний англо-бельгійський фахівець працював із Льєрсом, Беерсхотом і Реймсом.
Нагадаємо, Саутгемптон достроково вилетів із АПЛ у поточному сезоні. Наразі команда посідає останнє, 20 місце у турнірній таблиці всього з 13 очками в активі. По ходу нинішнього сезону Саутгемптон очолювали Расселл Мартін, Саймон Раск та Іван Юрич.