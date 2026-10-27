Ексгравця Ліверпуля та Арсенала госпіталізували після нападу собаки

Колишній півзахисник Ліверпуля, Арсенала та юнацької збірної Англії Джермейн Пеннант потрапив до лікарні внаслідок нападу собаки.

Про це повідомили у ESPN.

Ексфутболіст вигулював свого собаку без повідця і в цей час на нього та його улюбленця напала вівчарка. Внаслідок укусів, за словами Пеннанта, йому наклали понад 50 швів на ногу.

"Коли в ситуацію втрутився мій Кінг – вівчарка відступила і він, фактично, врятував моє життя", – додав Пеннант.

Як згодом розповів англієць, спочатку вівчарка напала на його собаку і вже потім, після спроби захистити улюбленця, пес кинувся саме на нього.

Нагадаємо, Джермейн Пеннат відомий своїми виступами у складі лондонського Арсенала, Ліверпуля та Бірмінгема. На його рахунку також 24 матчі у складі збірної Англії U-21.

У складі Ліверпуля хавбек виходив до фіналу Ліги чемпіонів сезону-2006/2007 та протягом кар'єри виграв два Суперкубки Англії – з "червоними" та Арсеналом.

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