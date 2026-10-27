Український скаут працюватиме у Ліверпулі
Андрій Федченков (справа)
ФК Фламенго
Український скаут Андрій Федченков працюватиме у англійському Ліверпулі.
Про це повідомляє ESPN Brazil.
Наразі Федченков є керівником скаутського відділу Фламенго. Контракт 30-річного українця з бразильським клубом діє до кінця поточного року. Федченков допрацює свій контракт до кінця та приєднається до Ліверпуля в січні 2027 року.
Зазначимо, що Федченков очолює скаутський відділ Фламенго з зими 2025 року. До цього працював скаутом у львівських Карпатах (2016 – 2018 роки), Шахтарі (2018 – 2021) та Кардіффі (2024-2025), а також був директором селекційного відділу ПАОКа в 2021 – 2023 роках.
Раніше повідомлялося про те, що Ліверпуль влітку 2027 року може продати німецького півзахисника Флоріана Вірца.