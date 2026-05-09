Челсі зіграв унічию з Ліверпулем, перервавши серію з 6 поразок поспіль у АПЛ

36 тур АПЛ сещону-2025/26 стартував у суботу, 9 травня, центральним матчем туру – Ліверпуль на Енфілді приймав Челсі. Команди обмінялися голами в першому таймі, матч завершився внічию 1:1. Це дозволило лондонцям перервати серію із 6 поразок поспіль у чемпіонаті Англії.

36 тур, 9 травня

Ліверпуль – Челсі – 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 6 Гравенберх, 1:1 – 35 Фернадес

Також у суботу, 9 травня, відбудуться ще чотири матчі в рамках 36 туру АПЛ.

17:00 Брайтон – Вулвергемптон

17:00 Сандерленд – Манчестер Юнайтед

17:00 Фулгем – Борнмут

19:30 Манчестер Сіті – Брентфорд

Нагадаємо, 4 травня в 35 турі АПЛ Челсі вдома програв Ноттінгем Форест із рахунком 1:3.