Челсі зіграв унічию з Ліверпулем, перервавши серію з 6 поразок поспіль у АПЛ
36 тур АПЛ сещону-2025/26 стартував у суботу, 9 травня, центральним матчем туру – Ліверпуль на Енфілді приймав Челсі. Команди обмінялися голами в першому таймі, матч завершився внічию 1:1. Це дозволило лондонцям перервати серію із 6 поразок поспіль у чемпіонаті Англії.
Чемпіонат Англії – АПЛ
36 тур, 9 травня
Ліверпуль – Челсі – 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 6 Гравенберх, 1:1 – 35 Фернадес
Також у суботу, 9 травня, відбудуться ще чотири матчі в рамках 36 туру АПЛ.
- 17:00 Брайтон – Вулвергемптон
- 17:00 Сандерленд – Манчестер Юнайтед
- 17:00 Фулгем – Борнмут
- 19:30 Манчестер Сіті – Брентфорд
Нагадаємо, 4 травня в 35 турі АПЛ Челсі вдома програв Ноттінгем Форест із рахунком 1:3.