Лідер захисту Манчестер Юнайтед готовий зіграти в матчі Ліги Європи

Лісандро Мартінес повернувся до складу Манчестер Юнайтед та вже готовий взяти участь у наступному матчі команди.

Про це повідомляє The Athletic.

Аргентинський захисник пропустив першу гру Рубена Аморіма на чолі манкуніанців проти Іпсвіча (1:1) через проблеми зі спиною. Гравець пошкодив її під час міжнародної паузи.

Тепер 26-річний футболіст планує зіграти у четвер, 28 листопада, з Буде/Глімт у межах основної частини Ліги Європи. Цей матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

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Проте не варто очікувати на повернення двох інших центрбеків: Гаррі Магвайр та Лені Йоро все ще не готові до виходу на поле. Француз навіть ще не дебютував за МЮ в офіційних матчах з моменту свого переходу з Лілля за 62 мільйона євро минулого літа.

Манчестер Юнайтед займає 15-те місце у загальній таблиці Ліги Європи, набравши 6 очок після 4 турів. Їхній майбутній суперник має на один бал більше.

Нагадаємо, що у "червоних дияволів" виник конфлікт зі своїми ж уболівальниками. Причиною цього стало раптове підвищення цін на квитки по ходу нинішнього сезону.