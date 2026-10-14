Манчестер Юнайтед оштрафує гравця за критику керівництва клубу – ЗМІ

Манчестер Юнайтед планує оштрафувати центрального захисника команди Лісандро Мартінеса за критику керівництва клубу, яку він висловив після поразки від мадридського Атлетико.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначають анонімні джерела видання, це покарання для гравця є неминучим. Окрім того, досить мала ймовірність, що внаслідок цього інциденту аргентинець розпочне гру проти Лідса у 7-му турі Англійської Прем'єр-ліги (18 жовтня о 16:00 за київським часом) зі стартових хвилин.

На додачу до цього клуб навряд чи забажає продовжувати контракт з гравцем після його заяв.

Зауважимо, що напередодні "манкуніанці" зазнали поразки від підопічних Дієго Сімеоне (0:2) у 2-му турі основного етапу Ліги чемпіонів, пропустивши голи від Вільмара Барріоса та Адемоли Лукмана.

Наприкінці гри англійці залишилися у меншості через фол у захисті з боку Лені Йоро, який призвів до червоної картки.

Лісандро Мартінес у післяматчевому інтерв'ю виступив із критикою у бік керівництва клубу, відзначивши, невдалу трансферну політику та постійну зміну тренерів у команді.

Додамо, що гравець збірної Аргентини став гравцем "манкуніанців" влітку 2022 року, перейшовши з Аяксу. З того часупровів у футболці англійського гранда 117 матчів, у яких відзначився 4 голами та 3 асистами. У складі команди виграв Кубок Англії та Кубок футбольної ліги Англії.