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Лісандро Мартінес: Арбітри роблять свою роботу чудово на ЧС-2026

Олег Дідух — 11 липня 2026, 16:48
Лісандро Мартінес: Арбітри роблять свою роботу чудово на ЧС-2026
Лісандро Мартінес
Getty Images

Захисник Манчестер Юнайтед і збірної Аргентини Лісандро Мартінес позитивно оцінив роботу суддів на чемпіонаті світу 2026 року.

Слова захисника наводить Reuters.

"Думаю, що арбітри роблять свою роботу чудово. Часом ця преса генерує розмови. Ми зосереджені на тому, щоб показувати максимум на полі", – заявив аргентинець.

Також Мартінес поділився очікуваннями від матчу 1/4 фіналу ЧС-2026 проти Швейцарії.

"Повага до суперника – відмінна риса нашої команди. Якщо швейцарська збірна дійшла до цієї стадії, значить, вона має багато переваг. Вони сильні фізично, мають хороші стандарти. Це буде чудове видовище".

Нагадаємо, матч між Аргентиною та Швейцарією відбудеться в ніч з 11 на 12 липня в Канзас Сіті. Початок – о 4:00 за київським часом.

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