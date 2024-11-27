Фанати Манчестер Юнайтед обурилися підвищенням цін на квитки в розпал сезону

Манчестер Юнайтед став об'єктом критики зі сторони фанатів клубу через підвищення цін на квитки в розпал сезону та використання фінансових правил АПЛ в якості виправдання.

Про конфлікт "червоних дияволів" з власними вболівальниками розповідає The Athletic.

Траст прихильників Манчестер Юнайтед (MUST) також розкритикував клуб за те, що він не проконсультувався з уболівальниками щодо кроку, який скасовує пільги для дітей та людей старше 65 років.

У вівторок ввечері, 26 листопада, МЮ надіслав членам фан-форуму електронного листа з повідомленням про раптові зміни. Там було сказано, що всі квитки, які залишилися на домашні матчі цього сезону, коштуватимуть 66 фунтів за штуку, незалежно від віку людини, яка їх купує.

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Клуб заявляє, що понад 97% доступних квитків на підтверджені матчі вже продано, при цьому застосовано п'ять вікових знижок. Але тепер їм потрібно внести зміни на ті місця, які ще не розпродані, щоб допомогти підвищити "операційну ефективність" і "стабілізувати доходи".

Юнайтед також повідомив, що всі майбутні анульовані або подаровані абонементи будуть продаватися за дорослими цінами і що вони скасовують знижку 25% на матчі плейоф Ліги Європи.

Фанатський рух "The 1958" оголосив про проведення мирної акції протесту у відповідь на підвищення цін на квитки. Мітинг відбудеться біля статуї Трійці біля "Олд Траффорд" перед грою з Евертоном 1 грудня.

Наразі Манчестер Юнайтед займає 12-те місце у таблиці АПЛ, заробивши 16 очок за 12 зіграних турів.

У четвер, 28 листопада, команда Рубена Аморіма зіграє на "Олд Траффорд" з Буде/Глімт у межах основної частини Ліги Європи. Ця зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.