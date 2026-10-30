Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Мартінес визначився зі своїм майбутнім у Манчестер Юнайтед

Олександр Булава — 30 жовтня 2026, 18:15
Мартінес визначився зі своїм майбутнім у Манчестер Юнайтед
Лісандро Мартінес
Getty Images

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес залишить англійський клуб після завершення чинного контракту.

Про це повідомляє AS.

Контракт аргентинця закінчується в червні 2027 року і сторони хочуть остаточно розірвати його. Ні клуб, ні гравець, не бажають скористатися опцією продовження його ще на один сезон.

Ситуація з оборонцем загострилася після його висловлювань за підсумками матчу Ліги чемпіонів проти Атлетико.

Ситуацією намагаються скористатися Барселона та Атлетико, які націлились на трансфер гравця. У разі відсутності нового контракту МЮ може розглянути його продаж під час зимового трансферного вікна.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Мартінеса у 45 мільйонів євро.

Напередодні головний тренер манчестерського клубу Майкл Каррік висловився про своє майбутнє на чолі англійського гранда.

Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес

Лісандро Мартінес

Манчестер Юнайтед оштрафував Мартінеса за критику керівництва клубу
Манчестер Юнайтед оштрафує гравця за критику керівництва клубу – ЗМІ
Це відображає поточний стан справ у клубі: Мартінес розкритикував керівництво МЮ після поразки від Атлетико
Лісандро Мартінес: Арбітри роблять свою роботу чудово на ЧС-2026
Захисник збірної Аргентини міг завершити кар’єру минулого року

Останні новини