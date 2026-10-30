Мартінес визначився зі своїм майбутнім у Манчестер Юнайтед

Центральний захисник Манчестер Юнайтед Лісандро Мартінес залишить англійський клуб після завершення чинного контракту.

Про це повідомляє AS.

Контракт аргентинця закінчується в червні 2027 року і сторони хочуть остаточно розірвати його. Ні клуб, ні гравець, не бажають скористатися опцією продовження його ще на один сезон.

Ситуація з оборонцем загострилася після його висловлювань за підсумками матчу Ліги чемпіонів проти Атлетико.

Ситуацією намагаються скористатися Барселона та Атлетико, які націлились на трансфер гравця. У разі відсутності нового контракту МЮ може розглянути його продаж під час зимового трансферного вікна.

Портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість Мартінеса у 45 мільйонів євро.

Напередодні головний тренер манчестерського клубу Майкл Каррік висловився про своє майбутнє на чолі англійського гранда.