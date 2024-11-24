Ліверпуль завдяки дублю Салаха вирвав перемогу в Саутгемптона в 12 турі АПЛ

У неділю, 24 листопада, двома матчами продовжився 12 тур Англійської Прем'єр-ліги.

Так, у першій зустрічі ігрового дня лідер чемпіонату Ліверпуль на виїзді не без проблем переграв аутсайдера першості Саутгемптон. "Святі" походу другого тайму вели з рахунком 2:1, однак "червоні" зібралися та переломили хід зустрічі – дубль оформив Салах.

Варто також зазначити, що господарі поля не реалізували пенальті у першому таймі.

У ще одному матчі Іпсвіч зіграє проти Манчестер Юнайтед. Це буде перший матч "червоних дияволів" під керівництвом нового наставника Рубена Аморіма. Початок зустрічі о 18:30.

Чемпіонат Англії – АПЛ

12 тур, 24 листопада

Саутгемптон – Ліверпуль 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 – 30 Собослай, 1:1 – 42 Армстронг, 2:1 – 56 Фернандеш, 2:2 – 65 Салах, 2:3 – 83 Салах

Нереалізований пенальті: 42 – Армстронг

18:30 Іпсвіч – Манчестер Юнайтед

Нагадаємо, 23 листопада відбулося 7 матчів у межах 12 туру Англійської Прем'єр-ліги. Сенсацією ігрового дня стала центральна зустріч, у якій Тоттенгем розгромив Манчестер Сіті.