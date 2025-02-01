Мессі та Неймар можуть повернутися до Барселони – El Gol Digital

Барселона може повернути своїх колишніх зіркових футболістів – аргентинця Ліонеля Мессі та бразильця Неймара.

Про це інформує El Gol Digital.

За інформацією джерела, обидва виявили бажання повернутися у каталонський клуб.

Так, у Ліонеля закінчується контракт з Інтер Маямі у грудні 2025 року, тож він може на правах вільного агента повернутися у "блаугранас". Водночас повторний прихід Неймара можливий тільки у тому випадку, якщо він набере форму в Сантосі.

Зазначимо, що раніше Мессі визначився зі своїм майбутнім після завершення періоду у США. Контракт аргентинця із клубом розраховано до 31 грудня 2025 року, після чого він планує повернутись у Барселону.

Подруга сім'ї Яніна Латорре розповіла, що багаторазовий володар Золотого м'яча не хоче продовжувати своє життя у Маямі, а бачить своє майбутнє виключно в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної Іспанії Гаві продовжив контракт з Барселоною. 30 січня клуб також продовжив контракт з іншим зірковим іспанським півзахисником – Педрі.