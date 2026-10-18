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Мессі оформив другий дубль у трьох останніх матчах за Інтер Маямі

Софія Кулай — 18 жовтня 2026, 07:51
Мессі оформив другий дубль у трьох останніх матчах за Інтер Маямі
Ліонель Мессі
Getty Images

У ніч проти 18 жовтня Інтер Маямі впевнено переграв на виїзді Атланту Юнайтед завдяки дублю Ліонеля Мессі.

Зустріч закінчилася з рахунком 3:1 на користь нинішнього клубу зіркового аргентинця.

У першій половині зустрічі уболівальники побачили лише один результативний удар у виконанні Бертраме на 45-й хвилині гри.

На старті другого тайму "прокинувся" Мессі. Ліонель за 4 хвилини двічі забив та довів перевагу гостей до розгромного 3:0. Це другий дубль нападника за останні три гри (11 жовтня два голи у ворота Ді Сі Юнайтед)

Футболісти Атланти Юнайтед спромоглися лише на гол престижу, який наприкінці поєдинку забив Піко, вдало реалізувавши пенальті.

МЛС – регулярний чемпіонат
18 жовтня, 30 тур

Атланта Юнайтед – Інтер Маямі 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 45 Бертраме, 0:2 – 56 Мессі, 0:3 – 60 Мессі, 1:3 – 89 Піко (п)

Після цього матчу тепер на рахунку Лео 936 голів. Більше забитих м'ячів лише у Кріштіану Роналду – 981 результативний удар.

У поточному сезоні-2026/27 Мессі вже відзначився 29 голами та 15 асистами у 32-х іграх.

Нагадаємо, що 15 жовтня Інтер Маямі достроково вийшов до плейоф МЛС, обігравши Нью-Йорк (2:0).

Додамо, що 25 жовтня команда Мессі зіграє на виїзді проти Нью-Йорк Ред Буллс. Початок – 00:30 (за київським часом).

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