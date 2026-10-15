Асист Мессі допоміг Інтер Маямі переграти Нью-Йорк та достроково вийти у плейоф МЛС

Інтер Маямі з Ліонелем Мессі та Луїсом Суаресом у складі здобув комфортну перемогу над Нью-Йорком у матчі 29 туру МЛС, завдяки чому достроково пробився до плейоф.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь підопічних Кілі Гонсалеса.

Господарі поля вирішили питання переможця ще у першому таймі, коли з передачі Суареса рахунок відкрив Херман Бертраме, а під завісу тайму асистом відзначився і Мессі – гол до свого активу записав Родріго Де Пауль.

МЛС – регулярний чемпіонат

15 жовтня, 29 тур

Інтер Маямі – Нью-Йорк 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 – Бертраме, 20, 2:0 – Де Пауль, 45+1

Завдяки цій перемозі Інтер Маямі тепер має 52 очки після 29 турів і посідає друге місце у турнірній таблиці – колектив з Флориди достроково пробився у плейоф чемпіонату.

Зауважимо, що регулярний розіграш МЛС грається у 34 тури: перші сім команд виходять до 1/8 фіналу, 8 та 9 місце – до 1/16. Наразі ці позиції посідають Нью-Йорк РБ та Цинцинатті (по 36 очок), а на 10 рядку розмістився саме ФК Нью-Йорк – 33 залікові бали.

Нагадаємо, що Інтер Маямі є чинним володарем Кубку МЛС – минулого року у фіналі команда здолала Ванкувер Вайткепс – 3:1.

Наступний матч команди зіграють 17 жовтня. Суперником Інтера стане Атланта, а Нью-Йорк протистоятиме Лос-Анджелесу.