Після Маямі: стали відомі плани Мессі на майбутнє

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі визначився зі своїм майбутнім після завершення періоду у США.

Про це повідомляє TalkSport.

Контракт аргентинця із клубом розраховано до 31 грудня 2025 року, після чого Мессі планує повернутись у Барселону.

Подруга сім'ї Яніна Латорре розповіла, що багаторазовий володар Золотого м'яча не хоче продовжувати своє життя у Маямі, а бачить своє майбутнє виключно в Іспанії.

Залишається невідомим, чи завершить кар'єру Мессі після відходу з Інтера.

Раніше повідомлялось, що клуб з Флориди відсторонив директора з футбольних операцій через конфлікт з Ліонелем.