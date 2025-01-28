Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Після Маямі: стали відомі плани Мессі на майбутнє

Володимир Максименко — 28 січня 2025, 11:11
Стали відомі плани Мессі після відходу з Інтера Маямі
Ліонель Мессі
Getty images

Нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі визначився зі своїм майбутнім після завершення періоду у США.

Про це повідомляє TalkSport.

Контракт аргентинця із клубом розраховано до 31 грудня 2025 року, після чого Мессі планує повернутись у Барселону.

Подруга сім'ї Яніна Латорре розповіла, що багаторазовий володар Золотого м'яча не хоче продовжувати своє життя у Маямі, а бачить своє майбутнє виключно в Іспанії.

Залишається невідомим, чи завершить кар'єру Мессі після відходу з Інтера.

Раніше повідомлялось, що клуб з Флориди відсторонив директора з футбольних операцій через конфлікт з Ліонелем.

Інтер Маямі Ліонель Мессі МЛС

Ліонель Мессі

Інтер Маямі відсторонив директора з футбольних операцій
Левандовський побив рекорд Мессі за кількістю реалізованих пенальті в Лізі чемпіонів
Триразовий переможець Ліги чемпіонів перейшов у рідний клуб Мессі
Брак професіоналізму: Мессі розкритикували за жест на адресу фанатів мексиканської Америки
Мессі поступився Роналду, Бекхем – пʼятий: відомо, скільки заробляють на рекламі зірки футболу

Останні новини