Сантос оголосив про повернення Неймара

Бразильський Сантос підтвердив підписання контракту зі своїм вихованцем – Неймаром.

Пресслужба клубу опублікувала відео, де 32-річний форвард розповідає, що радий повернутися у Сантос. Також футболіст розповів

Деталі угоди не розголошуються. Раніше повідомлялося, що бразилець підпише угоду на 6 місяців, без опції продовження. А вже наступний сезон форвард планує розпочати в одному з європейських клубів.

Нападник виступав за Сантос з 2009 по 2013 рік, після чого перейшов у Барселону. За цей період він узяв участь у 225 матчах у всіх турнірах, у яких відзначився 136 голами й 64 результативними передачами.

Напередодні гравець розірвав контракт з Аль-Хілялем. У поточному сезоні на його рахунку два матчі за саудівський клуб, без резулятивних дій. Transfermarkt оцінює ринкову вартість футболіста у 15 млн євро.