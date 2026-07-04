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Попереду лише Роналду: Мессі став другим за кількістю матчів за збірну

Сергій Шаховець — 4 липня 2026, 15:10
Попереду лише Роналду: Мессі став другим за кількістю матчів за збірну
Ліонель Мессі
Getty Images

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі вийшов на чисте друге місце за кількістю поєдинків за збірну на міжнародному рівні.

Про це повідомляє Squawka.

Матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Кабо-Верде (3:2) став для 39-річного аргентинця 203-м зіграним у футболці "Альбіселесте".

За цим показником Лео випередив хорвата Луку Модрича та гравця збірної Кувейту Бадера Аль-Мутаву, які мають по 202 поєдинки за свої збірні.

Лідером світового рейтингу за кількістю зіграних матчів за національну команду залишається Кріштіану Роналду, який провів 232 зустрічі у складі збірної Португалії.

Топ-4 гравців за кількістю матчів за збірну:

  • 1. Кріштіану Роналду (Португалія) – 232 матчі
  • 2. Ліонель Мессі (Аргентина) – 203
  • 3. Лука Модрич (Хорватія) – 202
  • 4. Бадер Аль-Мутава (Кувейт) – 202

Нагадаємо, що у матчі проти Кабо-Верде Мессі побив ще кілька рекордів. Нападник аргентинців став абсолютним рекорсменом чемпіонатів світу за кількістю гольових передач і зіграних матчів.

Перевершити свої досягнення Ліонель матиме можливість вже в наступному поєдинку 1/8 фіналу ЧС-2026, в якому Аргентина зустрінеться зі збірною Єгипту, яка по пенальті вибила з турніру Австралію.

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