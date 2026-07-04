Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026 перед початком 1/8 фіналу
У суботу, 4 липня, розпочинається 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу й букмекери визначились із фаворитами на здобуття трофею.
За оцінками GGBET, претендентом номер один вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 2,75.
У трійку головних фаворитів також входять збірні Аргентини та Іспанії. Найменше шансів дають Парагваю.
Головні фаворити ЧС-2026 після 1/16 фіналу
- 1. Франція – 2,75
- 2. Аргентина – 5
- 3. Іспанія – 7
- 4. Англія – 11
- 5-6. Португалія – 13
- 5-6. Бразилія – 13
- 7. Колумбія – 26
Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.
В 1/8 фіналу вони зіграють з Єгиптом. Головний же фаворит і чинний срібний призер протистоятиме Парагваю.
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