Букмекери визначили головних фаворитів ЧС-2026 перед початком 1/8 фіналу

Прогноз букмекерів на переможця ЧС-2026 станом на 4 липня

У суботу, 4 липня, розпочинається 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 із футболу й букмекери визначились із фаворитами на здобуття трофею.

За оцінками GGBET, претендентом номер один вважається Франція. На тріумф "Ле Бльо" можна поставити з коефіцієнтом 2,75.

У трійку головних фаворитів також входять збірні Аргентини та Іспанії. Найменше шансів дають Парагваю.

Головні фаворити ЧС-2026 після 1/16 фіналу

1. Франція – 2,75

2. Аргентина – 5

3. Іспанія – 7

4. Англія – 11

5-6. Португалія – 13

5-6. Бразилія – 13

7. Колумбія – 26

Нагадаємо, що чинним чемпіоном світу є збірна Аргентини. "Альбіселесте" у 2022 році у фіналі переграли Францію.

В 1/8 фіналу вони зіграють з Єгиптом. Головний же фаворит і чинний срібний призер протистоятиме Парагваю.

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