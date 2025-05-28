Клуб екстренера Шахтаря розплатився з боргами та уникнув трансферного бану від ФІФА

ФІФА зняла заборону на трансфери для Ліона, яка діяла внаслідок фінансової заборгованості у трохи більше, ніж 2 тисячі євро.

Про це повідомляє L’Équipe.

За інформацією джерела, 27 травня французький клуб, який тренує екстренер Шахтаря Паулу Фонсека, погасив усі фінансові зобов’язання, після чого міжнародна футбольна організація оперативно зняла всі санкції.

Поточний сезон у Лізі 1 Ліон завершив на 6-му місці та візьме участь в основному етапі Ліги Європи сезону 2025/26.

Нагадаємо, головний тренер "ткачів" Паулу Фонсека дискваліфікований до 30 листопада в Лізі 1 за напад на суддю в матчі з Брестом (2:1) у 23 турі.

Раніше стало відомо, що лідер атак команди Александер Ляказетт покине клуб наприкінці поточного сезону.