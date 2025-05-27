ФІФА наклала трансферний бан на клуб екстренера Шахтаря через смішну суму боргу

ФІФА наклала трансферний бан на французький Ліон, який тренує колишній тренер Шахтаря Паулу Фонсека.

Про це повідомляє L’Equipe.

Клубу заборонили реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон.

За інформацією видання, причиною стала невиплата трансферної комісії на суму 2000 євро. Заборона діятиме до завершення літнього трансферного вікна 2026 року.

Керівництво Ліона вже заявило, що борг погашено, і клуб сподівається на перегляд рішення. Проте станом на зараз санкції залишаються чинними.

Поточний сезон у Лізі 1 Ліон завершив на 6-му місці та візьме участь в основному етапі Ліги Європи сезону 2025/26.

Нагадаємо, головний тренер "ткачів" Паулу Фонсека дискваліфікований до 30 листопада в Лізі 1 за напад на суддю в матчі з Брестом (2:1) у 23 турі.

Раніше стало відомо, що лідер атак команди Александер Ляказетт покине клуб наприкінці поточного сезону.