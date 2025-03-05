Фонсеку дискваліфікували на 9 місяців за напад на арбітра в Лізі 1

Головний тренер французького Ліона Паулу Фонсека дискваліфікований до 30 листопада в Лізі 1 за напад на суддю в матчі з Брестом (2:1) у 23 турі.

Про це повідомляє L’Equipe.

Окрім цього колишньому наставнику Шахтаря заборонено знаходитися в роздягальні до, під час та після матчів до 15 вересня 2025 року.

Нагадаємо, в поєдинку проти Бреста Фонсека апелював до рефері зустрічі Бенуа Мійо, активно жестикулював, кричав та ледь не вдарив його головою, за що й отримав червону картку.

L’Equipe

Фонсека очолив Ліон у січні поточного року, після того, як був звільнений з посади головного тренера Мілана. Наразі його команда посідає 6 місце в турнірній таблиці. У Ліона 39 очок за 24 поєдинки.