Просив передати, що з ним усе гаразд: лікар збірної Данії – про стан Еріксена після знепритомнення під час матчу з Україною
Півзахисник національної команди Крістіан Еріксен, якому стало зле під час товариського матчу зі збірною України, наразі почувається добре.
Про це повідомив лікар команди Мортен Боесен.
"Крістіан почувається добре і сам пішов з поля. На мій погляд, кардіостимулятор спрацював так, як і мав. Він ненадовго знепритомнів, але дуже швидко прийшов до тями, і ми швидко встановили з ним контакт.
Зараз він пройде додаткові обстеження в лікарні, щоб встановити причину інциденту. Ми перебуваємо на постійному зв'язку з ним та лікарями в лікарні. Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати вітання всім гравцям і сказати їм, що з ним усе гаразд", – повідомив лікар.
Напередодні стало відомо, що лікарі оцінюють його стан як хороший, враховуючи всі складні обставини події, що передували госпіталізації.