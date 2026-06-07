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Просив передати, що з ним усе гаразд: лікар збірної Данії – про стан Еріксена після знепритомнення під час матчу з Україною

Олексій Мурзак — 7 червня 2026, 22:31
Просив передати, що з ним усе гаразд: лікар збірної Данії – про стан Еріксена після знепритомнення під час матчу з Україною
Крістіан Еріксен
Getty Images

Півзахисник національної команди Крістіан Еріксен, якому стало зле під час товариського матчу зі збірною України, наразі почувається добре.

Про це повідомив лікар команди Мортен Боесен.

"Крістіан почувається добре і сам пішов з поля. На мій погляд, кардіостимулятор спрацював так, як і мав. Він ненадовго знепритомнів, але дуже швидко прийшов до тями, і ми швидко встановили з ним контакт.

Зараз він пройде додаткові обстеження в лікарні, щоб встановити причину інциденту. Ми перебуваємо на постійному зв'язку з ним та лікарями в лікарні. Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати вітання всім гравцям і сказати їм, що з ним усе гаразд", – повідомив лікар.

Напередодні стало відомо, що лікарі оцінюють його стан як хороший, враховуючи всі складні обставини події, що передували госпіталізації.

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