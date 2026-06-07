Просив передати, що з ним усе гаразд: лікар збірної Данії – про стан Еріксена після знепритомнення під час матчу з Україною

Півзахисник національної команди Крістіан Еріксен, якому стало зле під час товариського матчу зі збірною України, наразі почувається добре.

Про це повідомив лікар команди Мортен Боесен.

"Крістіан почувається добре і сам пішов з поля. На мій погляд, кардіостимулятор спрацював так, як і мав. Він ненадовго знепритомнів, але дуже швидко прийшов до тями, і ми швидко встановили з ним контакт.



Зараз він пройде додаткові обстеження в лікарні, щоб встановити причину інциденту. Ми перебуваємо на постійному зв'язку з ним та лікарями в лікарні. Але Крістіан почувається добре, і він попросив мене передати вітання всім гравцям і сказати їм, що з ним усе гаразд", – повідомив лікар.