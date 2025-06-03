Жіноча збірна України програла Хорватії в заключному турі Ліги націй

Сьогодні, 3 червня, жіноча збірна України зіграла заключний матч в межах Лігі націй, поступившись команді Хорватії.

Поєдинок завершився перемогою "картатих" з рахунком 2:0.

Суперниці "синьо-жовтих" забили по голу в кожному з таймів: на 11-й хвилині рахунок відкрила Врачевич, а Живкович подвоїла перевагу на старті другої 45-хвилинки. Більше рахунок на табло не змінювався.

Жіноча Ліга націй УЄФА-2025

Група В4, 6-й тур, 3 червня

Хорватія – Україна 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 11 Врачевич, 2:0 – 52 Живкович

Україна: Самсон – Шайнюк, Котик, Ольхова, Подольська, Панцулая, Козлова, Гірин, Адрухів, Глущенко, Кравчук

Запасні: Бондарчук, Боклач, Петрик, Семків, Калініна, Молодюк, Івкова, Овдійчук, Апанащенко, Корсун, Малахова, Басанська

Для збірної України цей матч не мав якогось турнірного значення, адже у попередній грі команда Володимира Пятенка мінімально здолала команду Албанії та вперше в історії вийшла в елітний дивізіон Ліги націй УЄФА.

До того, на початку квітня збірна України мінімально здолала чешок (1:0), а потім розійшлася миром (1:1) з цією збірною. У перших двох турах Ліги націй українки здобули перемоги над командами Албанії (2:1) та Хорватії (2:1).