Україна – Бельгія 3:1. Як підопічні Реброва здобули вольову перемогу на "червоними дияволами"

Збірна України перемогла національну команду Бельгії в першому матчі плейоф Ліги націй УЄФА.

Зустріч відбулася на стадіоні "Енріке Рока де Мурсія" в Іспанії.

Склади команд

Україна: Лунін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля (Сич, 25; Ярмолюк, 62), Калюжний (Назарина, 88), Зінченко, Судаков, Шапаренко (Ванат, 62), Циганков, Яремчук (Гуцуляк, 62)

Бельгія: Куртуа – де Кейпер (Мокьо, 88), Дебаст, де Вінтер (Раскін, 80), Мехеле, Меньє, Троссар (Салемакерс, 80), де Брейне (Ванакен, 70), Тілеманс, де Кетеларе (Люкбакіо, 70), Лукаку

Збірна України здобуває вольову перемогу та відправляється в Бельгію з перевагою у два голи! 90' Тілеманс небезпечно прострілював, м'яч від Забараного пішов на кутовий. 90' 4 хвилини додав арбітр до основного часу! 88' Також заміна в складі гостей: Де Кейпер пішов з поля, дебютував за "червоних дияволів" Мокіо. 87' Остання заміна від Сергія Реброва: замість Калюжного на поле вийшов Назарина. 85' Циганков прострілював на Ваната, однак Владислав трошки не дотягнувся до м'яча. 83' Судаков намагався після дальньої передачі перекинути Куртуа, однак вище воріт пішов м'яч. 81' Подвійна заміна в складі збірної Бельгії: замість Де Вінтера та Троссарда на поле вийшли Ніколя та Салемакерса. 80' Судаков класно у штрафний майданчик прорвався, але м'яч від захисника пішов у руки Куртуа. 79' ГОООООООООООООООООО! Збірна України забиває третій гол! Зінченко після кутового підхопив м'яч і подав на дальню стійку, де Забарний класно головою пробив повз Куртуа. 78' Судаков класно подавав з корнера відразу під удар Зінченку, але захисник головою ще на один кутовий перевів м'яч. 77' Миколенко прострілював з лівого флангу, кутовий заробляють підопічні Сергія Реброва. 75' Циганков не зумів зупинити м'яч після того, як Ванат пропустив ігровий снаряд далі. 73' ГОООООООООООООООООЛ! Збірна України виходить вперед! Зінченко віддав пас на Судакова, той продовжив на Циганкова, який прострілив на Ваната, що відправив м'яч у порожні ворота! 72' Розіграли корнер українці, однак до удару справа не дійшла. 71' Судаков прострілював з правого флангу, м'яч на кутовий пішов. 69' Гуцуляк після небезпечного прострілу Циганкова пробив значно повз ворота. 68' Судаков виконував подачу зі штрафного, але ні Калюжний, ні Ярмолюк не наважилися на удар. 66' ГОООООООООООООООЛ! Збірна України зрівнює рахунок! Гуцуляк обікрав захисника та пробив повз Куртуа! 64' Ярмолюк відразу в гру вступає, відбираючи м'яч у Де Кетеларе. 62' Потрійна заміна в складі збірної України: замість Сича, Шапаренка та Яремчука на поле вийшли Ярмолюк, Ванат та Гуцуляк. 61' Тілеманс наважився на дальній удар, в руки Луніну прийшов м'яч. 60' Зінченко зі штрафного влучив у стійку, Куртуа навіть не намагався дістати цей м'яч! 59' Усього хвилину Сич провів на полі, але схоже, що заміна необхідна українцю. 58' Де Вінтер відмахнувся від Яремчука, небезпечний фол фіксує арбітр. 57' Надали допомогу Сичу і повертається він на поле. 56' Сич опинився на газоні після стику з Де Брейне, медики вже на полі надають допомогу правому захиснку національної команди. 55' Де Брейне пробивав з-за меж штрафного майданчика, Лунін парирував удар. 54' Судаков в центрі поля намагався повз Тілеманса прорватися, але бельгієць завалив півзахисника збірної України. 53' Втікали у контратаку українці, але Циганков на фланзі не зумів швидко прийняти рішення і втратив м'яч. 52' Забарний пішов у обіграш і був близький, щоб втратити м'яч, однак Матвієнко підстрахував партнера. 51' Намагався Яремчук запресингувати суперників, але Куртуа вибив м'яч подалі. 49' Шапаренко опинився на газоні після зіткнення, надають хавбеку допомогу. 48' Миколенко та Циганков обігралися в стіночку, однак удар Віталія виявився невдалим. 47' Контролюють українці м'яч на початку, однак до переходу на половину поля суперника не доходить. 46' Другий тайм розпочався! Перша половина гри завершилася, поступаємося після голу Лукаку у ворота Андрія Луніна. 45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму. 43' Зінченко класно обігралися з Циганковим, однак простріл Віктора вдалося перехопити захисникам. 42' Сич вкидав з ауту прямо у штрафний майданчик, нападники не зуміли зачепитися за м'яч. 40' Гол! Збірна Бельгії виходить вперед! Де Брейне виконав подачу на Лукаку, який головою пробив у дальній кут воріт. 39' Циганков на фланзі збив Троссарда, небезпечний штрафний біля воріт збірної України. 38' Тепер Де Брейне намагався обвідним ударом у ближній кут воріт влучити, однак трохи повз ворота пройшов м'яч. 37' На ближню стійку Де Брейне подавав, однак українці відбиваються. 36' Другий корнер заробляють "червоні дияволи". 35' Миколенко обперся на Де Кетеларе, арбітр зафіксував фол. 33' Забарний на Яремчука закидання виконував, однак арбітр офсайд фіксує. 31' Лунін класно ногою перехопив простріл Де Брейне, який був готовий замикати Лукаку. 29' Сич намагався виконати простріл, однак ніхто з партнерів не відгукнувся. 27' Зінченко в центрі поля збив суперника, штрафний фіксує арбітр. 25' Заміна в складі збірної України: замість травмованого Коноплі на поле вийшов Сич. 23' Юхим Конопля знову на газоні опинився, схоже, що доведеться першу заміну використовувати Сергію Реброва. 21' Троссард збив Коноплю у центрі поля, надають допомогу правому захиснику збірної України. 19' Закидання пішло на Яремчука, однак Роман не зумів зачепитися за м'яч. 17' Лукаку вибігав на ворота Луніна, Ромелу прибрав на замасі захисника, однак воротар збірної України встиг забрати м'яч в руки. 16' Відбилися українці і намагалися в контратаку вибігти, але Зінченко забарився з просуванням м'яча і його накрили суперники. 15' Кутовий заробила збірна Бельгії, перший корнер у нашому матчі. 13' Пішла подача, у карний майданчик Луніна, однак ніхто з бельгійців до м'яча не дотягнувся. 11' Тепер Троссард завдавав удару, також повз ворота. 10' Де Брейне пробивав з дальньої дистанції, значно вище воріт пройшов м'яч. 9' Судакова збивають у центрі поля, жорстко діять гості на початку гри. 7' Яремчук був близький до перехоплення м'яча, однак зуміли бельгійці допрацювати цей епізод і повернути собі володіння. 6' Яремчук під себе прибрав захисника і пробивав по воротах, Куртуа знову рятує. 4' Тілеманс жорстко зіграв з Коноплею, однак рефері лише аут на користь збірної України призначив. 3' Судаков наважився на дальній удар, воротар збірної Бельгії без проблем парирував цей постріл. 2' Закидання на Яремчука пішло, однак Куртуа вчасно вийшов з воріт і забрав м'яч у руки. 1' Матч розпочався! Лунають гімни обох країн! Команди виходять на поле!

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку в цій новині, починаючи з 21:30.

Зазначимо, що переможець протистояння виступатиме в наступному розіграші Ліги націй у Лізі A, а програвший гратиме в Лізі B.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги націй-2024/2025 збірна Бельгії посіла третє місце в групі 3 ліги A, "червоні дияволи" опинилися нижче за Францію та Італію, а через різницю забитих і пропущених випередили Ізраїль.

Україна виступала в Лізі B та посіла друге місце в групі 1, де перше місце здобула збірна Чехії, третіми стали представники Грузії, а вилетіла в Лігу C Албанія.

Раніше головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив список футболістів, яких він викликав для підготовки до протистояння з бельгійцями.