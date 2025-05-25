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Збірна України визначилася зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі відбору на ЧС-2026, – джерело

Олег Дідух — 25 травня 2025, 14:09
Збірна України визначилася зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі відбору на ЧС-2026, – джерело
Getty Images

Українська асоціація футболу (УАФ) визначилася з місцем проведення домашніх матчів збірної України у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка.

За його інформацією, команда Сергія Реброва гратиме на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Він був відкритий у 2011 році до Євро-2012 і вміщує 42 771 глядача.

Нагадаємо, суперниками збірної України по відбору на ЧС-2026 будуть Франція, Азербайджан та Ісландія. Домашні матчі проти цих команд підопічні Сергія Реброва проведуть 5 вересня, 13 жовтня та 16 листопада відповідно.

Нагадаємо, минулого тижня головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто.

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