Збірна України визначилася зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі відбору на ЧС-2026, – джерело
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Українська асоціація футболу (УАФ) визначилася з місцем проведення домашніх матчів збірної України у відборі до чемпіонату світу 2026 року.
Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка.
За його інформацією, команда Сергія Реброва гратиме на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Він був відкритий у 2011 році до Євро-2012 і вміщує 42 771 глядача.
Нагадаємо, суперниками збірної України по відбору на ЧС-2026 будуть Франція, Азербайджан та Ісландія. Домашні матчі проти цих команд підопічні Сергія Реброва проведуть 5 вересня, 13 жовтня та 16 листопада відповідно.
Нагадаємо, минулого тижня головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто.