Збірна України визначилася зі стадіоном, на якому гратиме домашні матчі відбору на ЧС-2026, – джерело

Українська асоціація футболу (УАФ) визначилася з місцем проведення домашніх матчів збірної України у відборі до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка.

❗️🇵🇱⚽️🇺🇦 Mam dobrą wiadomość dla fanów piłki w Polsce. Właśnie dostałem potwierdzenie z ukraińskiego związku, że ich reprezentacja zagra trzy mecze eliminacji Mistrzostw Świata we Wrocławiu!



Będą to:



Ukraina- Francja 5.09

Ukraina- Azerbejdżan 13.10

Ukraina- Islandia 16.11 pic.twitter.com/5FABC00mJf — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) May 24, 2025

За його інформацією, команда Сергія Реброва гратиме на Міському стадіоні у польському Вроцлаві. Він був відкритий у 2011 році до Євро-2012 і вміщує 42 771 глядача.

Нагадаємо, суперниками збірної України по відбору на ЧС-2026 будуть Франція, Азербайджан та Ісландія. Домашні матчі проти цих команд підопічні Сергія Реброва проведуть 5 вересня, 13 жовтня та 16 листопада відповідно.

Нагадаємо, минулого тижня головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто.