Україна U-21 оприлюднила заявку на останній спаринг перед фінальною частиною Євро-2025

Тренерський штаб молодіжної збірної України на чолі з Унії Мельгосою визначився із заявкою команди на товариський матч проти Іспанії.

Про це повідомляє УАФ.

6 червня Україна U-21 зіграє з однолітками з Іспанії у контрольному поєдинку, який стане генеральною репетицією перед виступом у фінальній частині чемпіонату Європи 2025 року.

На цей матч Мельгоса викликав 25 футболістів. Варто зазначити, що до заявки на Євро-2025 потраплять 23 гравці.

Заявка України U-21 на спаринг проти Іспанії U-21

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Георгій Єрмаков (Олександрія), Владислав Крапивцов (Жирона, Іспанія).

Захисники: Арсеній Батагов (Трабзонспор, Туреччина), Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), Володимир Салюк (Металіст 1925 Харків), Едуард Козік (Колос Ковалівка), Віталій Роман, Роман Дідик (обидва – Рух Львів), Тарас Михавко, Костянтин Вівчаренко (обидва – Динамо Київ), Ілля Крупський (Ворскла Полтава).

Півзахисники: Антон Царенко (Лехія, Польща), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Владислав Велетень (Колос Ковалівка), Ілля Квасниця, Олег Очеретько (обидва – Карпати Львів), Назар Волошин, Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Володимир Бражко (усі – Динамо Київ), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Борис Крушинський (Полісся Житомир).

Нападники: Богдан В'юнник (Лехія, Польща), Владислав Ванат (Динамо Київ).

УАФ

Гра між молодіжними збірними України та Іспанії проходитиме в іспанському місті Алькоркон на арені "Санто Домінго".

Фінальна частина молодіжного чемпіонату Європи 2025 року відбуватиметься у Словаччині з 12 червня по 5 липня. Ну груповому етапі "синьо-жовті" зіграють з Данією (12 червня), Фінляндією (15 червня) та Нідерландами (18 червня).

Нагадаємо, що форвард молодіжної збірної України Владислав Ванат у складі Динамо другий сезон поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ.