Збірна України втратила захисника Динамо через вітрянку

Фланговий захисник київського Динамо Владислав Дубінчак пропустить найближчий навчально-тренувальний збір національної команди України.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зазначається, що захисник не зможе доєднатися до команди через хворобу: у 26-річного футболіста вітрянка. Наразі не відомо, чи викличе Сергій Ребров когось замість Владислава.

Минулого тижня головний тренер Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто, де українці гратимуть проти Канади та Нової Зеландії. З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, вже восени на Україну чекатиме кваліфікація до чемпіонату світу 2026 року. суперниками "синьо-жовтих" будуть Франція, Азербайджан та Ісландія.

Фінальний турнір чемпіонату світу проходитиме з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд.