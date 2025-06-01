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Збірна України втратила захисника Динамо через вітрянку

Микола Дендак — 1 червня 2025, 22:42
Збірна України втратила захисника Динамо через вітрянку
Владислав Дубінчак
Динамо

Фланговий захисник київського Динамо Владислав Дубінчак пропустить найближчий навчально-тренувальний збір національної команди України.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Зазначається, що захисник не зможе доєднатися до команди через хворобу: у 26-річного футболіста вітрянка. Наразі не відомо, чи викличе Сергій Ребров когось замість Владислава.

Минулого тижня головний тренер Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто, де українці гратимуть проти Канади та Нової Зеландії. З повним розкладом матчів збірної України можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, вже восени на Україну чекатиме кваліфікація до чемпіонату світу 2026 року. суперниками "синьо-жовтих" будуть Франція, Азербайджан та Ісландія.

Фінальний турнір чемпіонату світу проходитиме з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. На мундіаль кваліфікується відразу 16 європейських збірних через розширення турніру до 48 команд.

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