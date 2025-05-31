Сікан пояснив, чому не потрапив у заявку збірної України на турнір в Торонто

Український форвард Трабзонспора Данило Сікан був викликаний у збірну України на товариський турнір у Канаді, але не зможе зіграти через проблеми з візою.

Про це сам футболіст повідомив у коментарі Football Hub.

"У мене просто не готова була віза. Мене, в принципі, викликали. Фізично я не встиг зробити паспорт новий. Не так це легко з Туреччини зробити. У мене два паспорти закінчились. Я приїхав і одразу почав робити новий паспорт. Просто не встиг. Викликали, так. Я робив візу. Я просто не встиг.

Подзвонив адміністратор, сказав, що з паспортом. Я сказав, що роблю й чекаю. Я просто фізично не встиг би зробити візу. Віза у Канаду робиться трошки довго", – сказав Сікан.

У 2025 році на збірну України чекає відбірковий турнір на чемпіонат світу 2026 року. Також українці зіграють на товариському турнірі в Канаді.

Чемпіон пропонує ознайомитися з розкладом усіх матчів національної команди на 2025 рік.

Напередодні головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився з заявкою команди на червневий турнір у Торонто.