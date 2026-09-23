Подзвонив братові-військовому: Варфоломєєв – про першу реакцію на дебютний виклик у збірну України

Центральний півзахисник Лінкольн Сіті Іван Варфоломєєв розповів, що після виклику до збірної України зателефонував своєму брату-військовому та іншим членам родини.

Про це він повідомив в інтерв'ю на ютуб-каналі УАФ.

"Перш за все зателефонував батькам і повідомив їм цю новину – вони дуже за мене раділи. Потім подзвонив братові, який у мене військовий. Я був дуже радий, що він зміг підняти слухавку. Ця новина справді підняла йому настрій та бойовий дух. Хочу щиро подякувати йому та всім нашим Збройним Силам України за те, що вони захищають нас і дають можливість бути тут, представляти Україну на міжнародній арені та нагадувати всьому світу про те, що зараз відбувається в нашій країні".

За словами гравця, спочатку він отримав виклик до молодіжної збірної України U-21 від Дмитра Михайленка, а вже потім дізнався, що він потрапив до заявки першої команди країни, чому був неймовірно радий.

"Тиждень тому мені телефонував тренер молодіжної збірної України U-21 Дмитро Михайленко. Він сказав, що розраховує на мене та що мене викличуть до молодіжки. Але днями я дізнався, що отримав виклик уже до головної національної збірної! Чесно кажучи, для мене це стало повною несподіванкою. Я був неймовірно радий".

Зауважимо, що влітку цього року Варфоломєєв перебрався з ліберецького Слована до розташування Лінкольн Сіті, який виступає в англійському Чемпіоншипі.

У поточному сезоні 22-річний хавбек провів 9 матчів на клубному рівні, у яких результативними діями не відзначався.

Нагадаємо, що напередодні тренерський штаб Андреа Мальдери включив Варфоломєєва до заявки на стартові матчі Ліги націй у дивізіоні В.

Зазначимо, що під час найближчого збору збірна України проведе чотири поєдинки на цьому турнірі.