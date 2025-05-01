Цей хлопець неймовірний: зірка Ман Сіті шокований перформансом Ямала у матчі з Інтером

Півфінал Ліги чемпіонів між Барселоною та Інтером обіцяв бути гарячим, але ніхто не очікував 4 голи вже у першому таймі.

Одним із авторів забитих м'ячів став і 17-річний вундеркінд Ламін Ямаль, який на 24-й хвилині забив справжній шедевр – м’яч елегантно влетів у сітку від стійки.

Вже за кілька миттєвостей юний нападник був близький до ще одного шедевру: обіграв Дімарко та потужно пробив над голкіпером – цього разу трішки не пощастило і м'яч влетів у поперечину.

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Перформанс Ямаля не залишив байдужими навіть світових зірок, і форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд не стримав емоцій у соцмережах.

"Цей хлопець неймовірний", – написав норвежець, прикріпивши скріншот моменту удару Ламіна.

Нагадаємо, перший матч півфіналу Ліги чемпіонів Барселона – Інтер завершився внічию із рахунком 3:3. Матч-відповідь відбудеться через тиждень – 6 травня у Мілані на "Джузеппе Меацца".

На "Чемпіоні" також доступний відеоогляд шаленої перестрілки між Барселоною та Інтером.