Не можна пропускати такі голи: Гвардіола висловився про втрату переваги в три м'ячі над Феєнордом

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола висловився про нічию з Феєнордом. Його підопічні вели з рахунком 3:0, але в кінцівці гри втратили перевагу.

Слова фахівця цитує BBC.

"При рахунку 3:0 ми грали добре, але потім пропустили багато голів, бо були нестабільні. Ми дозволили їм забити перший гол, потім другий, тому було важко.

Останнім часом ми багато програвали, ми вразливі, і нам, звичайно, була потрібна перемога, і гра вселяла впевненість. Не знаю, чи це пов'язано з психологією. Не можна було дозволяти забивати перший гол, як і другий.

Ми граємо добре, але не перемагаємо. Ситуація така, якою вона є. Ми провели хорошу гру, але на такому рівні не можна дозволяти собі подібне", – сказав Гвардіола.