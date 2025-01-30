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Гвардіола: Манчестер Сіті не може виграти Лігу чемпіонів

Олексій Погорелов — 30 січня 2025, 12:33
Жузеп Гвардіола
Жузеп Гвардіола
BBC

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола не вірить, що його команда в її нинішньому стані спроможна стати переможцем Ліги чемпіонів.

Слова 54-річного іспанця наводить Sky Sports.

"Містяни" здобули вольову перемогу над Брюгге (3:1) в останньому турі основного етапу, отримавши місце в плейоф. Там англійці зіграють або з Реалом, або з Баварією.

"Зараз ні (Сіті не може виграти Лігу чемпіонів). Я настільки прагматичний. Реальність є реальність. Ці команди мають більше досвіду, ніж ми.

Якби нам довелося грати завтра, це було б складно, але через два тижні я не знаю, в якій позиції ми будемо. Ми збираємося добре підготуватися і спробувати, подивимося, що вийде. Можливо, нам пощастить.

Я не знаю, чи вони раді грати проти нас, але нарікань немає. Один з них король змагань, а інший – другий чи третій. Вони обидва мають досвід перемоги у турнірі. Ми граємо в цьому змаганні з тисячею проблем. Зараз вони можуть бути кращими за нас, але через два тижні – хтозна", – сказав Гвардіола.

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Манчестер Сіті в останній момент "застрибнув" до плейоф Ліги чемпіонів, посівши 22 місце загальної таблиці.

Цього не вдалося зробити Шахтарю, який зазнав поразки від Боруссії (1:3). А після гри "гірники" попрощалися зі своїм капітаном Тарасом Степаненком, який залишив команду, в якій провів 14,5 років.

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