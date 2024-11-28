Жирона Циганкова встановила ганебний іспанський рекорд у межах Ліги чемпіонів

Жирона стала першою іспанською командою, яка програла чотири зі своїх перших п'яти матчів у межах Ліги чемпіонів.

Про це негативне досягнення каталонців повідомляє Opta.

Четверта поразка команди Віктора Циганкова відбулася 27 листопада, коли "червоно-білі" сенсаційно програли на виїзді Штурму з рахунком 0:1.

Ця гра стала для Циганкова першою з кінця вересня, у якій він з'явився у стартовому складі своєї команди.

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До поєдинку зі Штурмом Жирона програла ПСЖ (0:1), Феєнорду (2:3) та ПСВ (0:4). Лише гра зі Слованом завершилася перемогою (2:0).

На даний момент Жирона з трьома очками займає 30-те місце у загальній таблиці Ліги чемпіонів. У наступному турі іспанці прийматимуть Ліверпуль, який займає перше.

Примітно, що сценарій матчу між Штурмом та Жироною міг бути іншим, якби Іван Мартін за рахунку 0:0 не відзначився неймовірним промахом з кількох метрів.