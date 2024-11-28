Жирона поділилася епічним фото Циганкова із новою зачіскою
У середу, 27 листопада, вінгер Жирони Віктор Циганков вперше за довгий час вийшов на поле у стартовому складі.
Український футболіст зіграв із перших хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма (0:1).
Також зірковий хавбек здивував фанатів новою зачіскою, зробивши собі косички. Каталонський клуб після гри виклав у соцмережі фото українця, яке зібрало десятки тисяч лайків.
"VT8", – підписала світлину Жирона.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 27-річного футболіста 1 гол та 1 асист у 7 матчах Ла Ліги.
Гравець пропустив більше місяця через ушкодження.