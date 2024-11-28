Жирона поділилася епічним фото Циганкова із новою зачіскою

У середу, 27 листопада, вінгер Жирони Віктор Циганков вперше за довгий час вийшов на поле у стартовому складі.

Український футболіст зіграв із перших хвилин у матчі Ліги чемпіонів проти австрійського Штурма (0:1).

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Також зірковий хавбек здивував фанатів новою зачіскою, зробивши собі косички. Каталонський клуб після гри виклав у соцмережі фото українця, яке зібрало десятки тисяч лайків.

"VT8", – підписала світлину Жирона.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 27-річного футболіста 1 гол та 1 асист у 7 матчах Ла Ліги.

Гравець пропустив більше місяця через ушкодження.