Партнер Циганкова став автором епічного промаху в Лізі чемпіонів – Віктор одразу підтримав його

У ці хвилини триває другий тайм матчу 5 туру Ліги чемпіонів між австрійським Штурмом та іспанською Жироною.

Рахунок поки не відкритий, але показник xG (очікуваних голів) Жирони каже про те, що у команди Мічела Санчеса був як мінімум один стовідсотковий момент, але каталонці не скористалися ним.

На 23-й хвилині Жирона блискуче вийшла з-під пресингу і розігнала вертикальну атаку правим флангом. Дейлі Блінд чудовим пасом з опорної зони знайшов Івана Мартіна, а той прострілив у воротарський – ненайкращим чином, але російський голкіпер незграбно зіграв на перехопленні й атака Жирони отримала друге дихання.

Браян Хіль підхопив м'яч на дальній стійці й ідеально прострілив на Мартіна – тому залишалося просто підставити ногу. Але ногу він підставив, але настільки невдало, наскільки це взагалі можливо – після удару з метра м'яч полетів вище воріт.

Розпачу Мартіна не було меж. Хавбек Жирони відразу впав на газон обличчям вниз, але провалитися під землю від сорому йому не дав Віктор Циганков. Українець першим підтримав партнера в момент, коли це було найбільш необхідно – риси справжнього лідера.