Шахтар у ЛЧ: зупинити бергамасків та здобути першу перемогу

У середу, 2 жовтня, донецький Шахтар проведе матч 2-го туру Ліги чемпіонів УЄФА. Суперником "гірників", як і два тижні тому, стане італійський клуб. Якщо два тижні тому Шахтар зіграв унічию на виїзді з Болоньєю (0:0), то зараз прийме формально на своєму полі Аталанту з Бергамо.

Цього сезону чемпіон України проводить свої домашні матчі на "Фелтінс-Арена" в Гельзенкірхені (Німеччина), домашньому стадіоні клубу німецької Бундесліги Шальке-04. І матч з Аталантою стане першим домашнім для "гірників" у нинішній єврокампанії.

Середняк, який був на підйомі

Команда з Бергамо також не забила і не пропустила на старті турніру, при цьому суперником "бергамасків" був лондонський Арсенал (0:0). Цікаво, що в обох поєдинках за участю сьогоднішніх суперників були незабиті пенальті – з 11-метрової позначки схибили Георгій Судаков і форвард Аталанти Матео Ретегі.

Аталанта не належить до числа грандів італійського футболу, а є міцні середняком. Довгі роки єдиним трофеєм команди залишався Кубок Італії, який команда виграла в далекому сезоні 1962/63, 61 рік тому. До речі, протягом останніх шести сезонів, команда тричі доходила до фіналу національного Кубка, але всі три фінали програла – 2018/19, 2020/21 і 2023/24.

А другим турніром, який команда виграла у своїй історії, стала Ліга Європи УЄФА. Другий за значимістю єврокубок команда виборола менш ніж пів року тому, у травні 2024-го. Таким чином, італійський клуб завоював путівку до нинішнього турніру Ліги чемпіонів одразу за двома показниками – як команда, що посіла 4-е місце в Серії А, і як переможець Ліги Європи.

Перемога в Лізі Європи примітна ще й тим, що Аталанта виявилася єдиною командою, яка зуміла завдати поразки в минулому сезоні в офіційному матчі німецькому Байєру з Леверкузена. "Фармацевти" минулого сезону не зазнали жодної поразки в Бундеслізі та Кубку Німеччини, вигравши обидва турніри, а в єврокубку єдина поразка припала на фінал – 0:3.

Getty Images

Усі ці успіхи пов'язані з ім'ям Джан П'єро Гасперіні. 66-річний італійський фахівець, незважаючи на свій похилий вік, вважається прихильником сучасних тренерських новацій, який починав кар'єру в молодіжному Ювентусі. Щоправда, попрацювати з грандами на "дорослому" рівні йому майже не довелося. А перші успіхи до фахівця прийшли в Дженоа. У першому ж сезоні він уперше за 12 років вивів клуб у Серію А, а вже наступного сезону у вищому італійському дивізіоні Дженоа посів гідне для дебютанта 10-те місце. За рік клуб став 5-м, набравши однакову кількість очок із Фіорентиною, яка вийшла до Ліги чемпіонів лише завдяки кращим додатковим показникам.

Успіхи тренера помітили і 24 червня 2011 року Гасперіні став головним тренером міланського Інтера. Це була єдина команда-гранд у кар'єрі фахівця і цей період виявився для тренера невдалим, а поразка від Новари 20 вересня 2011 року спричинила звільнення Гасперіні з посади головного тренера. Під його керівництвом команда програла 4 матчі і лише одного разу зіграла внічию.

Пізніше він був призначений у Палермо, повернувся в Дженоа, а 14 червня 2016 року став головним тренером Аталанти. За підсумками сезону 2016/17 бергамаскі посіли 4-е місце, що стало найкращим результатом в історії клубу. Особливо успішним став сезон 2018/2019, за підсумками якого Аталанта вперше в історії стала бронзовим призером Серії А і кваліфікувалася в Лігу чемпіонів, а також дійшла до фіналу Кубка Італії. Через рік бергамаски знову виграли бронзові медалі Серії А, а також яскраво дебютували в Лізі чемпіонів, де дійшли до стадії чвертьфіналу. І, нарешті, 22 травня 2024 року Гасперіні завоював свій перший титул у кар'єрі, привівши Аталанту до їхнього першого в історії єврокубкового трофея.

Це говорить про те, що Гасперіні фахівець з маленьких команд, з яких здатний зробити "грозу авторитетів". З клубами з приставкою "топ" у цього тренера виходить далеко не так яскраво.

Разом з тим, на початку нового сезону 2024/25 Аталанта демонструє аж ніяк не найкращу форму і зараз посідає лише 12 сходинку в турнірній таблиці Серії А. Вона зазнала вже трьох поразок і пропустила 12 голів, при тому, що в чемпіонаті Італії відбулося лише шість турів.

Що заважає "бергамаскам" повернутися на колишній рівень? Насамперед це кадрові проблеми. Влітку в Ювентус було продано найціннішого гравця Копмейнерса, після важких травм відновлюються Скальвіні та Скамакка, також у лазареті перебувають Руджері, Годфрі, Брешіаніні, Хім, і капітан команди Толой.

Проблеми у Шахтаря

Зі свого боку Шахтар також далекий від оптимальних кондицій, а низка аналітиків відверто говорять про кризу команди Марино Пушича. Гірники втратили чимало очок на старті УПЛ і після семи зіграних матчів відстають від київського Динамо на шість очок. Ба більше, вище в турнірній таблиці також перебувають Олександрія та Полісся, в очних матчах із якими Шахтар зазнав поразок.

Маріно Пушич ФК Шахтар Донецьк

Так, в останньому турі команда втратила очки в матчі з рівненським Вересом – 1:1. У цьому сезоні у команди проглядається тенденція: вона або розгромно перемагає (виграші у Ворскли з рахунком 5:0, Оболоні – 4:0 і Карпат – 5:2), або втрачає очки. Єдину трудову перемогу підопічні Пушича здобули над Лівим берегом, 1:0. В інших матчах, де команда стикалася з проблемами по ходу гри, суперникам вдавалося відібрати очки.

Команда Пушича відверто тушується, коли проти неї суперник вибудовує "автобус", граючи у відверто оборонний футбол, чим грішать багато українських клубів в іграх із грандами.

"Все одно, що сходити до стоматолога"

Водночас Аталанта дуже непроста команда – чіпка, ключі до успіху в грі проти якої підібрати далеко не просто. У цьому сенсі примітна фраза Хосепа Гвардіоли: "Грати проти Аталанти це все одно, що йти до стоматолога. Ви можете добре закінчити, але відчуваєте біль. Це дійсно складна команда".

І в найближчій грі Шахтар, напевно, зіткнеться з великими труднощами. Як їх долатиме команда у своєму нинішньому стані – велике питання.

Обмінялися виїзними перемогами

Примітно, що суперники зустрічалися на євроарені п'ять років тому, коли обмінялися домашніми поразками в рамках групового турніру Ліги Чемпіонів. У сезоні 2019/20 гра в Бергамо завершилася з рахунком 1:2, а матч-відповідь у Харкові гірники програли 0:3.

ФК Шахтар Донецьк

До речі, та Ліга чемпіонів була дебютною для Аталанти, італійці пробилися в плей-оф із другого місця, а Шахтар продовжив виступи в Лізі Європи, де дійшов до півфіналу.

Букмекери не вірять у Шахтар

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом майбутнього матчу італійський клуб. Так, у Favbet можна поставити на перемогу гостей із коефіцієнтом 1,74, тоді як на нічию – 3,95, а на перемогу гірників – 4,95.

Водночас середній коефіцієнт на перемогу італійської команди становить 1.70, тоді як на нічию – 4.01, а на перемогу гірників – 4.85.

Де дивитися?

Усі матчі загального етапу Ліги чемпіонів, як і інших єврокубків, на території України покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. У прямому ефірі матч буде доступний у підписках "Максимальна" і "Спорт". Транслювати матчі гірників у Лізі чемпіонів у цифровому мовленні T2 на телеканалі "MEGOGO Спорт" не будуть.

Матч розпочнеться о 19.45 за київським часом. Гру випереджатиме передматчева студія, а після фінального свистка аналітики в студії підіб'ють підсумки поєдинку. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

До речі перед матчем основних команд Шахтаря проти Аталанти в Юнацькій лізі УЄФА зустрінуться команди U-19. Цей матч безплатно можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Спорт" у цифровому мовленні T2 і кабельних мережах. Початок матчу – о 15.00 за Києвом.