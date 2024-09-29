Шахтар – Аталанта: анонс матчу основного етапу Ліги чемпіонів

У середу, 2 жовтня, український Шахтар проведе другий матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" у другому турі етапу ліги буде італійська Аталанта. Зустріч відбудеться на стадіоні "Фельтінс-Арена" у Гельзенкірхені, стартовий свисток пролунає о 19:45 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Шахтар

За підсумками минулого сезону "гірники" вчергове стали чемпіонами України й отримали пряму путівку до Ліги чемпіонів, формат якої пережив революційні зміни. Число учасників зросло з 32 до 36, турнірна таблиця на всі клуби спільна, а кожна команда зіграє на етапі ліги, що замінив звичний для нас груповий раунд, по 8 турів. А це два гарантовані додаткові поєдинки на євроарені, через що ми зможемо насолоджуватися єврокубками навіть у січні.

Команда Маріно Пушича стартувала в Лізі чемпіонів із безгольової нічиєї з Болоньєю (0:0). Причому "гірники" вже на другій хвилині заробили пенальті й могли відкривати рахунок, проте одному з лідерів донеччан Георгію Судакову не вдалося реалізувати одинадцятиметровий – блискуче зіграв голкіпер Болоньї Скорупський. А всі подальші намагання обох команд відзначитись не призвели до успіху.

ФК Шахтар

У чемпіонаті Української Прем'єр-ліги Шахтар стартував вкрай невдало. аж тричі втративши очки в перших семи турах. Ба більше, донеччани зазнали двох поразок, у той час, як за весь минулий сезон у них було лише три програші, один із яких – Поліссю у завершальному турі, який не мав для чемпіона турнірного значення. Попередній поєдинок "гірників" в УПЛ завершився нічиєю із рівненським Вересом – 1:1.

Аталанта

Команда Джан П'єро Гасперіні провела чудовий минулий сезон. У Серії А бергамці посіли четверте місце, пропустивши вперед лише Інтер, Мілан та Ювентус. Туринцям Аталанта також програла фінал Кубка Італії (0:1), проте вона змогла здобути навіть більш статусний, міжнародний трофей – Лігу Європи. Причому у фіналі єврокубка підопічні Гасперіні завдали єдиної у сезоні поразки леверкузенському Баєру, розгромивши новоспеченого чемпіона Німеччини з рахунком 3:0.

Новий сезон клуб із Бергамо розпочав не так активно, адже програв мадридському Реалу (0:2) в Суперкубку УЄФА, а у чемпіонаті набрав лише 7 очок у 6 матчах. Напередодні Аталанта грала в Серії А проти Болоньї, з якою Шахтар зустрічався у попередньому турі Ліги чемпіонів. Зустріч завершилася нічиєю (1:1), яку команда Гасперіні вирвала на останній хвилині зустрічі, граючи майже цілий тайм за чисельної переваги на футбольному полі.

Цікаво, що в Лізі чемпіонів Аталанта, як і Шахтар, стартувала з безгольової нічиєї. У стартовому турі італійський клуб на своєму полі розійшовся миром з англійським Арсеналом із Лондона. Оскільки починаючи з поточного сезону вилетіти з одного єврокубка в інший можна лише під час кваліфікації, захистити кубок Ліги Європи бергамці не зможуть. Проте вони зроблять усе можливе, аби якомога далі пройти в найпрестижнішому турнірі Європи.

Лазарет Аталанти переповнений гравцями. У матчі проти Болоньї травмувався Марко Брешіаніні, під час поєдинку він схопився за стегно та покинув поле кульгаючи. Він поповнив список травмованих, у якому раніше з'явилися Ісак Гієн, Рафаель Толоі, Джорджіо Скальвіні та Джанлука Скамаккі.

Історія зустрічей

Раніше Аталанта та Шахтар двічі зустрічалися на груповому етапі Ліги чемпіонів у сезоні-2019/20. Той сезон був дебютним для бергамців у цьому турнірі, а в першому домашньому поєдинку їм протистояв саме Шахтар. Матч завершився перемогою "гірників" на "Сан-Сіро" у Мілані з рахунком 2:1.

У другому колі, в шостому турі команда Джан-П'єро Гасперіні взяла реванш, розгромивши Шахтар у Харкові з рахунком 3:0, завдяки чому вийшла до 1/8 фіналу, а український клуб тоді завершив боротьбу на груповому етапі.

ФК Шахтар

Пряма мова

Маріно Пушич, головний тренер Шахтаря

"Кожна гра має свою історію, кожна гра – окрема історія. Неможливо перенести щось з минулого матчу в наступний. Кожний поєдинок – це нова історія та новий старт. Знову протистоятимемо складному суперникові, який три місяці тому став переможцем минулого сезону Ліги Європи. Тому чекаємо гри на найвищому рівні, це топовий суперник. Маємо показати максимум своїх можливостей чи навіть більше, щоб здобути результат".

Джан П’єро Гасперіні, головний тренер Аталанти

"Це інший турнір (Ліга чемпіонів – прим.), ми здобули хороший результат проти Арсенала. Це швидка і технічна команда (Шахтар – прим.), нам буде нелегко, але щоб пройти далі в Лізі чемпіонів, вам треба добре грати в таких матчах".

Орієнтовні склади

Шахтар: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Енріке, Криськів, Судаков, Бондаренко, Зубков, Невертон, Траоре.

Аталанта: Карнезеккі – Колашинаць, Гін, Гімшиті, де Рон, Едерсон, Дзаппакоста, Руджері, Де Кетерале, Лукман, Ретегі.

Де дивитися

Дивитися матч онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Перегляд буде доступний за передплатами "Максимальна", "Спорт" або "Оптимальна".

Прогноз букмекерів

Зауважимо, що за версією бейтингових операторів, фаворитом протистояння є Аталанта. Букмекери дають такі коефіцієнти на матч:

Перемога Динамо – 5,00;

Нічия – 4,05;

Перемога Лаціо – 1,70.

Прогноз Чемпіона

Нічия – 1:1.