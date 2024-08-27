Бетіс — Кривбас: анонс матчу-відповіді кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 29 серпня, криворізький Кривбас протистоятиме іспанському Бетісу в матчі-відповіді плейоф кваліфікації Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться на стадіоні "Естадіо Беніто Вільямарін" у Севільї, Іспанія. Початок — о 22:00 за київським часом.

Перший поєдинок протистояння завершився впевненою перемогою іспанців з рахунком 2:0.

Кривбас

У сезоні-2023/24 криворіжці тривалий час боролися за золоті медалі в Українській Прем'єр-лізі, проте ближче до кінця чемпіонату стало зрозуміло, що підопічні Юрія Вернидуба завершать турнір на 3 сходинці та потраплять у 3 етап кваліфікації Ліги Європи.

В ЛЄ Кривбас виступив максимально невдало. Як і Полісся, криворіжці поступилися в обох матчах у своїй першій же дуелі. "Червоно-біло-чорні" програли чеській Вікторії (1:2, 0:1).

До матчу-відповіді проти Бетіса криворіжці підходять не в оптимальній формі. Цими вихідними підопічні Юрія Вернидуба розписали мирову з Інгульцем, який щойно повернувся в УПЛ. Також у клубу 2 перемоги та 1 поразка в чемпіонаті України.

У вирішальній грі проти іспанців Кривбасу не допоможе захисник Володимир Якимець. Наразі він травмований.

Бетіс

На відміну від суперника, клуб із Севільї провів менше офіційних матчів з початку сезону. Це була домашня зустріч 1 туру Ла Ліги з Жироною без Віктора Циганкова (1:1) та гра з Алавесом (0:0) у 2 турі.

У міжсезоння севільці зберегли головного тренера (чилієць Мануель Пеллегріні працює на чолі "вердібланкос" із серпня 2020-го), але попрощалися із багатьма футболістами першої команди. "Зелено-білих" покинули 9 виконавців, серед яких Чаді Ріад, який перейшов у Крістал Пелас за 15 млн євро (найбільший трансфер на "вихід").

Також з Бетіса пішли Абнер, Херман Пеццелья, Айосе Перес та Вілліан Жозе. Загалом на продажах іспанський клуб заробив більш як 35 млн євро. А купив на 22 з гаком мільйони. Серед найбільш показних трансферів Бетіса — придбання захисника Ромена Перро та хавбека Марка Роки. За двох севільці заплатили трохи менш як 8 мільйонів євро. Цікаво, що суперник Кривбаса майже не посилював атаку. За винятком підписання Ікера Лосади, в цю лінію Бетіс трансферів не здійснював.

Історія зустрічей

Раніше клуби ніколи не перетиналися, тож матч, що відбувся минулого тижня, став першим в їхній історії.

Де дивитися

Дивитися матч в Україні можна на медіасервісі MEGOGO. Також Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго – Бізімана, Вакулко – Кузик, Луньов, Соса – Аду.

Бетіс: Сілва – Перро, Льоренте, Бартра, Сабалі – Рока, Карвалью – Хуанмі, Фекір, Форнальс – Руібаль.

Цифри і факти

За даними Transfermarkt, Кривбас коштує майже стільки ж, скільки й другий за дороговизною футболіст Бетіса Пабло Форнальс (14,88 млн проти 14 млн);

Хоча б одна команда покидала поле без забитого м’яча у 9 із попередніх 12 офіційних матчів за участі Кривбаса;

Іспанський клуб пропускав у 9 із останніх 11 матчів у Лізі конференцій та Лізі Європи;

Футболісти Кривбаса майже на 3 роки молодші за склад Бетіса (24,8 проти 27,7);

В українського клубу менше збірників, ніж у Бетіса (3 проти 5), та менше представників молодіжних збірних (1 проти 5):

У складі Кривбаса більше легіонерів, ніж в іспанському колективі (12 проти 10).

Прогноз Чемпіона

Перемога Бетіса — 2:1.