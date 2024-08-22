Кривбас поступився Бетісу у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій

Криворізький Кривбас поступився іспанському Бетісу у першому матчі плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився з рахунком 0:2. На 13 хвилині хавбек гостей Альтіміра наважився на дальній удар. Андрій Кліщук зумів парирувати небезпечний вистріл, але першим на добиванні був гравець "біло-зелених" Чімі Авіла.

Лідер гостей Набіль Фекір був дуже активним у першому таймі, але до перерви голів глядачі більше не побачили.

У другому таймі ситуація не змінилася: гравці Вернидуба старалися, але майстерності не вистачало. На 62 хвилині Родрі пробив з-за меж штрафного майданчика і класно влучив у лівий кут.

Матч так і завершився. Кривбас матиме шанс відігратися через тиждень, 29 серпня, в Севільї. Саме після гри у відповідь і вирішиться, хто з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференції 2024/25 — кваліфікація

Плейоф, перший матч

22 серпня

Кривбас — Бетіс 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Чіма Авіла 13, 0:2 — Родрі 62

Кривбас: Кліщук, Соса, Романчук, Стецьков, Бандейра, Дібанго, Бізімана, Вакулко (к), Кузик, Луньов, Аду

Бетіс: Руї, Бельєрін, Льоренте, Натан, Перро, Джонні, Альтіміра, Фекір, Родрі, Абде, Чімі Авіла

Зазначимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.