Втрачені мрії та призові: скільки Динамо НЕ заробить через виліт з Ліги чемпіонів

Нічия із Зальцбургом та не вихід у груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025 розбили мрії гравців, керівництва та вболівальників на повернення в "еліту" вперше з 2021 року, коли кияни кваліфікувалися, вигравши УПЛ.

Окрім можливості зіграти проти найкращих клубів Європи та проявити себе в найпрестижнішому клубному турнірі континенту, кияни також втратили значну частку призових, які УЄФА розподілила між Лігою чемпіонів, Європи та конференцій. Також у цьому контексті цікаво, яку суму гарантував чемпіон України – Шахтар.

ФК Динамо Київ

Отже, починаючи з сезону-2024/2025 Ліга чемпіонів переходить на новий формат з однією загальною групою, що складатиметься з 36 команд, а кожен учасник отримає мінімум 8 суперників на стадії "ліги". За вихід до цього етапу УЄФА гарантує 18,62 млн євро. Для порівняння до групового етапу Ліги Європи Динамо заробить усього 4,31 млн. Зазначимо, що кияни отримають 4,29 млн за виліт зі стадії плейоф кваліфікації ЛЧ.

Ще однією значною відмінністю є виплата за перемоги та нічиї, так у Лізі чемпіонів вони складають 2,1 млн та 700 тисяч євро відповідно. Якщо уявити, що Шахтар виграє усі свої 8 матчів, то за це вони можуть отримати 16,8 млн. Водночас Динамо може розраховувати на 450 тисяч за перемогу та 150 тисяч за нічию.

ФК Динамо Київ

Особливістю нового формату є єдина таблиця на етапі "ліги", а призові між командами розраховуватимуться за такою формулою: клуб, що посяде 36 місце гарантовано отримає 275 тисяч євро (ця сума може збільшитися, якщо вдасться зекономити на бюджеті нічиїх), за кожне наступне місце в таблиці команда отримувати додатково ще 275 тисяч євро. Тобто, 36 команда отримає 275 тисяч, а 1 команда за підсумком етапу "ліги" гарантує собі 275 000 x 36 = 9 900 000. У Лізі європи працює така ж формула, але мінімальна сума складає всього 75 тисяч євро, що означає, що за перше місце можна отримати максимум 2,7 млн євро. Додатково гарантуються виплати за місця з 1-8 та 9-16. Вони складають 2 та 1 млн для Ліги чемпіонів, а також 600 та 300 тисяч для Ліги Європи.

УЄФА

Окремим пунктом УЄФА виділяє виплату від доходів з європейських та неєвропейських часток трансляції. Щоб отримати вище місце та більшу частку доходів від переглядів зі "старого світу" необхідно мати вищу середню позицію за двома показниками: рейтинг переглядів від національного мовника та клубний рейтинг УЄФА за п'ять років. Наприклад, якщо країна посідає перше місце у вартості медіаринку та має 4 представники, то вони посядуть перші чотири місця в списку. Щодо неєвропейської частки трансляції, то тут вираховується 10-річний рейтинг клубів від УЄФА. Зазначається, що в разі, якщо європейська частка доходів від трансляцій складе 75%, то 36 клуб у списку отримає мінімум 960 тисяч євро, а з кожною позицією вище ця сума множиться відповідно до місця. Так перша команда в рейтингу може розраховувати на потенційні 34,5 млн євро.

УЄФА

У такому випадку, неєвропейська частка складе 25%, а виплата за неї дорівнюватиме 320 тисяч євро для останньої команди в списку та 11,5 млн для першої. У Лізі Європи працює така ж формула, але з меншими доходами. За такими ж розрахунками, 75% європейської та 25% неєвропейської частки, клуби ЛЄ отримають мінімум 223 та 74 тисячі євро, а максимум складає 8 та 2,6 млн відповідно.

Отже, окрім розбитих мрій для молодих гравців Динамо та Олександра Шовковського, який нещодавно очолив команду, про Лігу чемпіонів кияни також втратили значну частку ймовірних доходів, які, як завжди, гарантує головний клубний турнір Європи.