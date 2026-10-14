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Кинув м'яч в обличчя супернику: Компані розніс зірку Баварії через вилучення у Лізі чемпіонів

Софія Кулай — 14 жовтня 2026, 14:47
Кинув м'яч в обличчя супернику: Компані розніс зірку Баварії через вилучення у Лізі чемпіонів
Майкл Олісе
Getty Images

Головний тренер Баварії Венсан Компані розкритикував Майкла Олісе, який залишив команду у меншості в матчі 2-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 проти норвезького Вікінга.

Слова наставника цитує Bild.

"Це було вкрай безглузде вилучення. Ми вже обговорили цей епізод із командою. Нам не бракує енергії чи самовіддачі, але подібних ситуацій не повинно виникати", – заявив Компані.

На 73-й хвилині Олісе отримав дві жовті картки, які перетворилися у вилучення. Лідер мюнхенського клубу отримав друге попередження за неспортивну поведінку. Спочатку французький вінгер сфолив на капітані Вікінга Златко Трипичі, зірвавши атаку суперника, а через декілька секунд кинув м'яч йому в обличчя.

Після поєдинку між Компані та Олісе відбулася особиста розмова. Наставник німецького гранда розповів, що Майкл шкодує за свою витівку та те, що своїм вилученням підвів команду.

"Він це знає, ми дуже чітко обговорили такі речі. Я бачу в його очах, що йому шкода через те, що він зробив. Сьогодні не фінал чи півфінал, але такі моменти є вирішальними в сезоні. Зараз я вже нічого не можу змінити. Сподіваюся, це стане моментом, з якого ми винесемо урок і станемо сильнішими", – зазначив коуч мюнхенців.

Нагадаємо, що Баварія несподівано не змогла переграти Вікінг, розписавши результативну нічию – 3:3. Цікаво, що перша половина зустрічі взагалі завершилася перемогою норвежців з рахунком 2:0.

У цьому матчі мюнхенський клуб не міг розраховувати на травмованого лідера Мануеля Ноєра, тому ворота колективу захищав 23-річний Йонас Урбіг.

Після цього протистояння Баварія з 4 очками наразі посідає 4-те місце у загальній турнірній таблиці ЛЧ-2026/27. Натомість Вікінг набрав свій перший бал та йде 26-м. 

Раніше повідомлялося, що Баварія планує розпочати перемовини з Олісе та може запропонувати йому рекордну зарплату.

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