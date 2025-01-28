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Воротар Боруссії назвав цілі команди на гру з Шахтарем

Руслан Травкін — 28 січня 2025, 21:30
Воротар Боруссії назвав цілі команди на гру з Шахтарем
Ґреґор Кобель
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Воротар дортмундської Боруссії Ґреґор Кобель вважає, що команді треба зібратися на матч із Шахтарем, оскільки цього року "жовто-чорні" все ще не перемагали.

Слова голкіпера наводить клубна пресслужба.

"Нам треба зосередитися на собі, на своїй грі, добре зіграти, здобути перемогу, а все інше прийде. Ситуація непроста - ми ще не перемагали цього року. У кожного клубу бувають складні етапи. Хороша команда – це те, що дає можливість вийти зі складної ситуації.

Перш за все, нам потрібно відчути смак перемоги. Нам потрібно вигравати матчі", – сказав Кобель.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.

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Раніше повідомлялося, що дортмундська Боруссія продовжує пошуки нового головного тренера, після звільнення Нурі Шахіна. На цю посаду розглядається наставник збірної Австрії Ральф Рангнік.

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