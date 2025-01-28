Боруссія Дортмунд може запросити екстренера Манчестер Юнайтед

Дортмундська Боруссія продовжує пошуки нового головного тренера, після звільнення Нурі Шахіна. На цю посаду розглядається наставник збірної Австрії Ральф Рангнік.

Про це повідомляє Sky Sports.

Клуб вже контактував зі спеціалістом. Керівництво німецького клубу розглядало Рангніка як негайну опцію, проте також роздумують щодо призначення влітку.

Напередодні Рангнік зустрівся з генеральним директором Боруссії Гансом-Йоахімом Ватцке та виконавчим директором Ларсом Рікеном. Проте повідомляється, що фахівець скоріш за все відхилить пропозицію.

У середу, 29 січня, донецький Шахтар проведе вирішальний матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25. Суперником "гірників" буде саме Боруссія Дортмунд.

Зустріч відбудеться на стадіоні "Зігналь-Ідуна-Парк" у Дортмунді, Німеччина. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію зустрічі.

Перед цією грою "гірники" зберігають мінімальні шанси на вихід у плейоф, посідаючи 27 місце в таблиці. "Джмелі" гарантували собі євровесну, однак можуть зачепитися за пряме потрапляння до 1/8 турніру в разі перемоги.