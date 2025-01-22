Боруссія Дортмунд оголосила про звільнення головного тренера
Нурі Шахін
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Дортмундська Боруссія вирішила припинити співпрацю з головним тренером команди Нурі Шахіном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Очікується, що фахівця замінить колишній тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.
Шахін очолив "джмелів" влітку 2024 року і наразі команда посідає 10 місце у турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 25 очок.
Окрім того, Боруссія має чотири перемоги в трьох матчах Ліги чемпіонів та проміжкове 13 місце після семи зіграних поєдинків.
Зазначимо, що останньому матчі ЛЧ дортмундці зазнали поразки від Болоньї.
Раніше повідомлялось, що Боруссію може очолити екстренер Бенфіки.