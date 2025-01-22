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Боруссія Дортмунд оголосила про звільнення головного тренера

Володимир Максименко — 22 січня 2025, 10:10
Боруссія Дортмунд звільнила Нурі Шахіна
Нурі Шахін
Getty images

Дортмундська Боруссія вирішила припинити співпрацю з головним тренером команди Нурі Шахіном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Очікується, що фахівця замінить колишній тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

Шахін очолив "джмелів" влітку 2024 року і наразі команда посідає 10 місце у турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 25 очок.

Окрім того, Боруссія має чотири перемоги в трьох матчах Ліги чемпіонів та проміжкове 13 місце після семи зіграних поєдинків.

Зазначимо, що останньому матчі ЛЧ дортмундці зазнали поразки від Болоньї.

Раніше повідомлялось, що Боруссію може очолити екстренер Бенфіки.

Боруссія Дортмунд Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Шахін

Боруссія Дортмунд

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