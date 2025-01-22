Боруссія Дортмунд оголосила про звільнення головного тренера

Дортмундська Боруссія вирішила припинити співпрацю з головним тренером команди Нурі Шахіном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Очікується, що фахівця замінить колишній тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг.

Borussia Dortmund und Nuri Sahin gehen ab sofort getrennte Wege



Der BVB hat seinen Cheftrainer nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage in der UEFA Champions League am Dienstagabend beim FC Bologna freigestellt.



Alle Infos:

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Шахін очолив "джмелів" влітку 2024 року і наразі команда посідає 10 місце у турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 25 очок.

Окрім того, Боруссія має чотири перемоги в трьох матчах Ліги чемпіонів та проміжкове 13 місце після семи зіграних поєдинків.

Зазначимо, що останньому матчі ЛЧ дортмундці зазнали поразки від Болоньї.

Раніше повідомлялось, що Боруссію може очолити екстренер Бенфіки.