Визначився найкращий гравець тижня в Лізі чемпіонів

Атакувальний півзахисник Баєра Флоріан Вірц визнаний найкращим гравцем Ліги чемпіонів УЄФА за перший тиждень турніру.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Всього на нагороду претендували троє футболістів окрім Вірца: Гаррі Кейн з Баварії, Антуан Грізманн з Атлетико Мадрид і Джеймі Байно-Гіттенс з Боруссії Дортмунд.

21-річний німець випередив усіх завдяки дублю у ворота Феєнорда, завдяки якому команда виграла 4:0. Варто зазначити, що цей матч став дебютним для Вірца у Лізі чемпіонів.

В сезоні-2024/25 німець провів 6 матчів на клубному рівні, у яких забив 5 голів, та віддав 1 асист.

Нагадаємо, суперник Вірца за нагороду, Гаррі Кейн, оформив 4 голи у ворота Динамо Загреб, та побив рекорд колишнього нападника Манчестер Юнайтед Вейна Руні.

Раніше аналітичний портал SofaScore оприлюднив символічну збірну першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів, куди окрім Вірца та Кейна потрапив один український гравець.