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Різник увійшов до символічної збірної 1 туру ЛЧ за версією SofaScore

Станіслав Лисак — 20 вересня, 10:49
Різник увійшов до символічної збірної 1 туру ЛЧ за версією SofaScore
ФК Шахтар Донецьк

Український воротар Шахтаря Дмитро Різник увійшов до символічної збірної першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець отримав оцінку 8,3 за гру проти Болоньї (0:0) та став найкращим воротарем у першому турі ЛЧ. Найвищий бал має нападник Баварії Гаррі Кейн, який оформив покер у грі з Динамо Загребом – 10.

Team of the Week provided by Sofascore

Нагадаємо, що "гірники" розташувалися на 16 позиції в загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів за підсумками першого раунду змагань.

Наступний матч у ЛЧ донецький Шахтар проведе 2 жовтня проти італійської Аталанти, а Болонья у той же день навідається у гості до англійського Ліверпуля.

Ліга чемпіонів Шахтар Дмитро Різник

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