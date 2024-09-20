Різник увійшов до символічної збірної 1 туру ЛЧ за версією SofaScore

Український воротар Шахтаря Дмитро Різник увійшов до символічної збірної першого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА-2024/2025.

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець отримав оцінку 8,3 за гру проти Болоньї (0:0) та став найкращим воротарем у першому турі ЛЧ. Найвищий бал має нападник Баварії Гаррі Кейн, який оформив покер у грі з Динамо Загребом – 10.

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Нагадаємо, що "гірники" розташувалися на 16 позиції в загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів за підсумками першого раунду змагань.

Наступний матч у ЛЧ донецький Шахтар проведе 2 жовтня проти італійської Аталанти, а Болонья у той же день навідається у гості до англійського Ліверпуля.