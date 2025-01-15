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ПСЖ зазіхнув на зірку Реала та готовий заплатити за нього 1 млрд

Олексій Мурзак — 15 січня 2025, 22:50
ПСЖ зазіхнув на зірку Реала та готовий заплатити за нього 1 млрд
Вінісіус Жуніор
ФК Реал Мадрид

ПСЖ планує підписати вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора вже цього літа.

Про це повідомляє Todofichajes.

За інформацією видання, парижани планують повністю поновити лінію нападу.  Так. усі без винятку нинішні гравці атаки будуть доступні для продажу.

Зокрема, взимку ПСЖ має намір завершити перехід Хвічі Кварацхелії, а влітку організувати великий трансфер нової зірки, розраховуючи отримати Вінісіуса.

24-річний бразилець має контракт із Реалом до 2027 року, в якому прописано клаусулу в один мільярд євро. Однак керівництво Реала більше не вважає вінгера "недоторканним", і схиляється до того, щоб розглянути варіанти трансферу гравця.

У поточному сезоні Вінісіус провів 24 матчі за клуб у всіх турнірах, забивши 13 голів і віддавши 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що грузинський півзахисник Хвіча Кварацхелія буде заробляти у ПСЖ у шість разів більше, ніж у Наполі.

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