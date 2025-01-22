Боруссія відмовилась від Тен Гага та планує запросити екстренера Баварії

Дортмундська Боруссія продовжує пошуки нового головного тренера, після звільнення Нурі Шахіна.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Німецький клуб відмовився від ідеї запросити колишнього головного тренера Манчестер Юнайтед Еріка тен Гага. перехід 54-річного нідерландського фахівця наразі надто дорогий, тому він залишиться на зарплаті у МЮ.

Наразі дортмундці ведуть переговори з екснаставником Баварії, Монако та Вольфсбурга Ніко Ковачем.

Нагадаємо, Шахін очолив Боруссію влітку 2024 року. З того часу команда зіграла 27 матчів, в яких здобула 12 перемог, зазнала 11 поразок, а ще чотири поєдинки було зіграно внічию.

В останньому для Шахіна матчі на чолі команди, дортмундці програли Болоньї.