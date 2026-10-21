Аліссон – напередодні матчу з Інтером: Я не боюсь Бастоні

Атакувальний хавбек Шахтаря Аліссон Сантана поділився думками напередодні важливого матчу команди в Лізі чемпіонів проти Інтера.

Слова бразильця передає TMW.

Вінгер заявив, що дуже поважає свого майбутнього суперника на полі Алессандро Бастоні, проте нікого не боїться.

"Я нікого не боюсь. Вважаю, що завдяки своїм якостям і таланту можу кинути виклик будь-якому захиснику. Зроблю все, щоб цей вечір став для нас успішним. Гратиму так, як умію, залишаючись вірним власному стилю. Побачимо. Я дуже поважаю Бастоні – ми знайомі, але гратиму у свій футбол і намагатимусь вигравати в нього дуелі", – розповів Аліссон.

Також хавбек висловився про легендарний стадіон Джузеппе Меацца, відомий також як "Сан-Сіро".

"Я добре знаю "Сан-Сіро" – бачив по телевізору багато матчів, що там проходили. Він мені завжди подобався, і я мріяв зіграти на ньому. Буду дуже радий отримати таку можливість. Сподіваюсь, ми зможемо добре зіграти", – додав Сантана.

Зазначимо, що гра відбудеться 21 жовтня у Мілані на стадіоні Джузеппе Меацца та розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова трансляція протистояння буде доступна за посиланням.

Нагадаємо, що у стартових двох турах "гірники" набрали чотири залікові бали. Вони зіграли внічию з ПСВ (1:1) та здолали АЕК (3:1). Натомість Інтер обидві зустрічі програв – Реалу (1:2) та Брюгге (3:4).